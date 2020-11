Ardea sotto choc, il consigliere comunale Fabio Nobili morto per il corovavirus

Massimiliano Gobbi 05 novembre 2020 a

a

a

È morto all'età di 67 anni, il consigliere comunale di Ardea, Fabio Nobili. Uomo tenace, acuto e brillante scienziato, eclettico e determinato, da diverse settimane lottava contro il Covid 19. Ad annunciare il suo decesso, il primo cittadino di Ardea, Mario Savarese. «È con grandissimo dolore che comunico alla cittadinanza, che questa mattina si è spento il Consigliere Comunale Dott. Fabio Nobili. Da tempo il nostro caro amico Fabio combatteva con il micidiale virus Covid 19. Se n’è andato in solitudine perdendo la sua ultima battaglia con questo nemico subdolo e invisibile». «Lo vogliamo ricordare per il grande uomo ch’è stato - conclude il sindaco - Un illustre e stimato scienziato, una grande mente che molto ha dato alla scienza, un politico che si è speso fino all’ultimo giorno per rendere migliore questa nostra città, un padre, un marito che noi tutti e la sua famiglia piangeremo senza mai riuscire a dimenticare».

Profondamente scossi dall'inaspettata notizia, i consiglieri comunali che in una nota esprimiamo il profondo cordoglio e vicinanza al vostro dolore. «Per tutti noi un compagno di viaggio, per molti un amico. Persona acuta e di grande spessore intellettuale ed umano, Fabio lascia un segno indelebile in quanti lo abbiano conosciuto».



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.