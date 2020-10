Lo Spallanzani accetta solo pazienti Covid

16 ottobre 2020 a

a

a

«A partire da oggi l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani accetta solo pazienti COVID. Questa disposizione, concordata con la direzione sanitaria e con tutta la rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale, è necessaria per garantire la disponibilità dei posti letto per l’emergenza SARS CoV-2». Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

All’Inmi Spallanzani di Roma la capienza ora è 60-70%, c’è stato quindi un incremento dei ricoveri all’istituto. Accelerazione evidenziata anche dall’Unità di crisi del Lazio nel bollettino di sabato scorso, ma i ricoveri continuano ad aumentare. La situazione allo Spallanzani però è gestibile visto il lavoro di implementazione e riorganizzazione dei posti letto messo in opera nei mesi scorsi dall’Istituto proprio per prepararsi all’eventualità di una seconda ondata in autunno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.