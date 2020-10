Caos tamponi, bambini in fila per ore al drive in. Annagrazia Calabria (Forza Italia): situazione vergognosa

01 ottobre 2020 a

a

a

“È inaccettabile e incivile che a Roma, i bambini che abbiano più di 3 anni siano costretti ad attese di oltre 4 ore chiusi in macchina per poter fare un tampone al drive-in. E con loro dei genitori che devono addirittura ricorrere alle ferie per poterli accompagnare”. La deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria denuncia il caos tamponi nella Capitale. “Il sistema dei drive-in va potenziato subito e in maniera importante perché in questi giorni c’è stato solo uno sbalzo di temperatura, ma si evince che il sistema, così organizzato, non sarà minimamente in grado di reggere il prevedibile aumento di tamponi dei prossimi mesi, quando l’influenza si sovrapporrà al Covid. La traversia da terzo mondo cui sono costretti i bambini scolarizzati che devono ricorrere al tampone per poter avere un certificato medico da parte del pediatra che ne faccia richiesta (a discrezione) e che gli consenta di tornare in classe è indegno e l’ho potuto verificare oggi direttamente con i miei occhi. Così come ho potuto verificare l’estrema professionalità del corpo medico sul territorio: molti infermieri dicevano che avrebbero dovuto sospendere lo screening perché non riuscivano a sostenere il sovraccarico del turno. L’assessore D’Amato si occupi immediatamente, in sinergia con il Governo e il Ministero della Salute, di questa situazione vergognosa per i nostri bambini e non solo. E infine mi chiedo: Come è possibile effettuare una reale mappatura, un reale screening della popolazione sul territorio se i drive-in vanno così a rilento?; sono davvero reali i numeri che ci vengono forniti ogni giorno? ”, conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.