Automobilisti intrappolati nelle auto. Dramma a Nettuno

Giornata di disagi sul litorale romano a causa del maltempo. Pioggia e vento hanno colpito in particolar modo il litorale sud con intensi rovesci e temporali. A Nettuno a seguito di temporali e acquazzoni che hanno allagato intere vie rendendo infernale la circolazione, alcuni tratti di strade sono rimaste sott'acqua. E' questo il caso di via della Fonderia, dove gli automobilisti si sono ritrovati all’improvviso con l’acqua negli abitacoli. Molte le vetture sono rimaste bloccate per strada con persone intrappolate nelle auto. Necessario l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma provenienti da Anzio, Velletri e Pomezia per liberare dall'acqua i tanti automobilisti bloccati nelle proprie vetture, molti gli interventi in soccorso a giovani e anziani. Gli allagamenti stanno bloccando anche la circolazione in città, si circola a passo d’uomo.

Sempre a Nettuno, si sono registrati grandi disagi anche all'interno delle abitazioni allagate, con oltre un metro d'acqua nei piani bassi e seminterrati. In via Torino, i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia, hanno tratto in salvo una signora anziana, bloccata dentro la propria sala hobby allagata. Gli allagamenti stanno bloccando la circolazione, si circola a passo d’uomo. A Nettuno la storia si ripete. Il piazzale davanti al santuario finisce ugualmente sott’acqua. Come se non bastasse, un albero è crollato in via Acciarella, all'incrocio con via Canducci.

