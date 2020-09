Bomba d'acqua su Roma, metro chiuse e centralini dei vigili del fuoco assaltati. Ecco i video choc

23 settembre 2020 a

Roma sott'acqua. Il primo nubifragio autunnale mette in ginocchio la Capitale, dove si fermano metro e bus e intere zone si allagano.

Il quadrante nord è il più colpito dalla pioggia intensa. Sono tante, infatti, le richieste di aiuto arrivate ai vigili del fuoco dalle zone di Torrevecchia, Pisana e Colli Portuensi. Ed è stata richiesta la presenza del Nucleo Sommozzatori.

Secondo quanto si apprende, sono decine gli interventi effettuati in poco più di un’ora da parte della pattuglie della Polizia locale, in supporto ai vigili del fuoco, a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla Capitale. Diverse le zone colpite, tra cui via della Storta, Ponte Salario, via dei Campi Flegrei, via Cornelia, mentre cadute di rami hanno interessato via Grotte di Gregna, via Palmiro Togliatti all’altezza di Ponte Mammolo e via Flaminia all’altezza del Grande raccordo anulare.

Allagamenti si registrano nella zona tra Circo Massimo e Caracalla. La Metro A è stata interrotta tra Ottaviano e Battistini per un guasto elettrico, chiuse anche alcune stazioni per danni da maltempo.

