Roma, ladri in un palazzo, sparatoria nella notte. Un morto e un carabiniere ferito

Dar. Mar. 20 settembre 2020 a

a

a

Sparatoria nella notte in via Paolo Di Dono, nel quartiere Eur Serafico a Roma. Sono le ore 4,15, quando un portiere di un comprensorio residenziale sente dei rumori sospetti provenire dal palazzo vicino. Si rende immediatamente conto che dei ladri sono entrati nello stabile adiacente dove ci sono degli uffici. Così dà l'allarme ai carabinieri. Tre pattuglie dei militari arrivano praticamente subito e intimano di fermarsi a due malviventi che stanno cercando di scappare. Uno ferisce un carabiniere (pare in modo lieve) con un arma contundente. Un coltello o forse un cacciavite. I militari rispondono all'aggressione. Vengono sparati due colpi. Uno dei due banditi viene colpito e cade a terra. E' ancora vivo. L'altro riesce a fuggire. "Uomo a terra, uomo a terra", grida un militare. Viene chiamata subito l'ambulanza che arriva dopo pochi minuti. Ma non c'è niente da fare. L'uomo è morto. Secondo i primi riscontri, sarebbe di nazionalità italiana. Sul posto arrivano anche altre pattuglie dei carabinieri che bloccano le strade intorno. I militari perlustrano tutta la zona in cerca dell'altro ladro che è riuscito a scappare, forse a bordo di una macchina parcheggiata lì vicino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.