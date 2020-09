Ci è cascata anche Chiara Ferragni: Willy Monteiro ucciso a causa del fascismo

09 settembre 2020 a

Chiara Ferragni affida ai social la sua rabbia e il suo dispiacere per quanto accaduto a Colleferro, dove il giovane Willy Monteiro Duarte ha perso la vita in seguito a un brutale pestaggio. La fashion blogger ricondivide nelle storie del suo seguitissimo account Instagram un post del marito, il rapper Fedez.

«Dove finiremo?» si interroga la Ferragni, che aggiunge: «Condoglianze alla famiglia di Willy, mi spiace che oltre alla sofferenza dobbiate subire anche queste cose». Dopo, sempre nelle storie di Instagram, la Ferragni condivide un post dell’account spaghettipolitics: «Willy Montero , italiano di 21 anni dalla pelle nera, è stato ucciso da un gruppo di 4 fasci che l’hanno ammazzato a calci» recita il post. «I giornali però non mettono il loro focus sul fascismo» si legge ancora.

«Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese di m*rda», si legge ancora nel testo condiviso dalla ’Blonde salad’. Già lo scorso giugno la Ferragni aveva preso una posizione netta contro il razzismo, scendendo in piazza a Milano per la manifestazione Black lives matter insieme all’inseparabile marito Fedez.

