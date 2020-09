Rula Jebreal l'ha detto per davvero: la morte di Willy è colpa di Salvini e Meloni

09 settembre 2020 a

Immancabile. Rula Jebreal non ce l'ha fatta a trattenersi e l'ha detto. Anzi, l'ha scritto: la morte di Willy Monteiro è colpa di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. «In fondo hanno solo ucciso un extracomunitario. Ecco cosa accade quando i due leader di destra seminano odio & incitano alla violenza contro gli emigrati. I criminali che hanno trucidato Willy Monteiro & il terrorista Luca Trani: entrambi frutto dell’indottrinamento fascista» scrive su Twitter Rula, commentando così l’omicidio del 21enne a Colleferro.

Insomma Rula, la giornalista paladina della sinistra buonista, non si è fatta sfuggire l'occasione per utilizzare un fatto di cronaca contro i suoi nemici, senza che ci fosse alcun collegamento e senza neppure il coraggio di nominarli. Non è la prima e non sarà l'ultima volta.

