Il vigile di Montino preso in fallo dal senatore leghista

Il senatore William de Vecchis (nella foto) lancia un allarme sicurezza a Fiumicino. A rispondergli è Lucia Franchini, comandante dei vigili del comune del litorale romano, secondo la quale "non c'è alcun far west". De Vecchis non riesce a crederci e si sfoga su Facebook: "È alquanto anomalo che un comandante della polizia locale risponda ad una senatore della repubblica in termini politici . Da quando un comandate della polizia locale interferisce politicamente prendendo le parti politiche della giunta di centro sinistra ?! Il comando della polizia locale è ancora imparziale o è diventato una sezione del partito democratico ?!". Insomma, per de Vecchis chi comanda la polizia locale dovrebbe occuparsi di fare il suo lavoro sul territorio invece di prendere le parti della giunta guidata da Esterino Montino. "Purtroppo quanto da me denunciato corrisponde a verità come i cittadini hanno potuto verificare di persona - continua il senatore leghista - Inoltre invito il consulente / comandante del sindaco a leggere il report dell’ antimafia che riguarda il nostro territorio".

De Vecchis ha presentato anche una interrogazione ai ministri dell'Interno e della Difesa, e promette che incontrerà il questore. Nella sua interrogazione, il senatore spiega che "Fiumicino è sempre più caratterizzata da episodi che destano preoccupazione per la mancanza di ordine pubblico e sicurezza; nelle ultimissime ore, un'ennesima lite, con tanto di insulti e spintoni, è avvenuta sul lungomare della Salute; nelle ultime settimane la cittadina del litorale laziale è stata teatro di ben due tentati omicidi, di una violenza sessuale, di continue risse ed aggressioni; risse, furti, atti di criminalità e bullismo sono ormai all'ordine del giorno, a causa dell'assenza di controlli effettivi sul territorio da parte dell'amministrazione comunale; la situazione è aggravata per via dello scarso numero di agenti delle forze dell'ordine, altamente sotto organico e con una dotazione non sufficiente per un comune avente una popolazione di 85 mila abitanti, che nel periodo estivo supera le 100 mila persone tra residenti e turisti". De Vecchis chiede se i ministri, alla luce di tutto ciò, abbiano intenzione di "potenziare il commissariato di Fiumicino e procedere all'apertura della caserma dei carabinieri".