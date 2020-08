Non ce l'ha fatta. Morto il bimbo ferito dal nonno con un colpo di pistola

14 agosto 2020 a

È morto il bambino di sei anni ferito gravemente alla testa da un colpo di pistola sparato accidentalmente dal nonno. Il piccolo era ricoverato all’Umberto I di Roma dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Era stato portato in ospedale dopo l’incidente avvenuto in via Val Sillaro in zona Fidene a Roma. La salma è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Roma. La posizione giuridica del nonno è destinata ad aggravarsi.