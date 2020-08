Bagnante ha il coronavirus, chiuso uno stabilimento balneare a Fregene

03 agosto 2020 a

Il titolare dello stabilimento balneare Levante di Fregene ha chiuso il lido dopo che un bagnante è risultato positivo al coronavirus. "In attesa di avere disposizioni dagli organi competenti ed in via precauzionale, lunedì 3 agosto lo stabilimento resterà chiuso per una sanificazione straordinaria. Abbiamo appena appreso che una persona che sabato 1 agosto ha frequentato lo stabilimento è stata ricoverata affetta da Covid-19", hanno reso noto i titolari del Levante. A destare preoccupazione gli aperitivi di venerdì e sabato, molto frequentati.

La Asl Roma 3, competente per territorio, sta predisponendo l'indagine epidemiologica per rilevare i contatti stretti. I test verranno effettuati al drive in di Casal Bernocchi.