Travolta da un pino e deve pure pagare il conto. Dalla Raggi neanche una parola

Oltre al danno - che poteva essere ben peggiore - anche la beffa. Come scritto da Il Tempo la donna travolta dal pino caduto a piazza Venezia dovrà infatti pagare le spese di deposito e trasporto della macchina in cui ha rischiato di morire. "Tutti zitti per quella donna, con l’auto distrutta e col comune che se ne frega. Anzi no, almeno Chiara Colosimo di Fdi l’indignazione l’ha espressa. Ma non sarà una bella domenica per la signora la cui automobile, una Mercedes, è stata travolta da un pino a piazza Venezia. Dalla Raggi non una parola. I consiglieri comunali tacciono. Eppure quello che ha detto ieri a Il Tempo colpisce eccome", scrive Francesco Storace sul sito 7Colli.

"Quasi uccisa da un pino a Piazza Venezia e abbandonata dal Comune"

Perché Francesca Tolloni ha rischiato di morire, ma dal Campidoglio nessuno si è fatto vivo. "Ed è uno scandalo, un monumento all’insensibilità dell’amministrazione comunale", continua il vicedirettore de Il Tempo che riporta la dichiarazione dell'esponente di Fratelli d'Italia: “La Sindaca Raggi – commenta amaramente proprio Chiara Colosimo – dimostra di aver preso alla lettera quanto scritto dal suo suggeritore Beppe Grillo che considera i romani “gente de fogna”. Basta vedere il vergognoso atteggiamento verso la povera donna che ha rischiato di perdere la vita a causa di un pino caduto a piazza Venezia. Non aver fatto neanche una telefonata di scuse testimoniano una mancanza di rispetto e un noncuranza per il bene dei cittadini che lascia davvero senza parole”.

Poi c'è la beffa del conto. "'Ho subito dei pesanti danni fisici, senza contare i problemi lavorativi e i danni materiali alla mia auto, per la quale dovrò anche pagare il trasporto e il deposito…'. Sì, dovrà pure cacciare quattrini - scrive Stroace - Auto distrutta dal pino, ma lei deve pure cacciare soldi. 'L’auto è stata portata al deposito del Comune e ho dovuto fare decine di telefonate per capire come riprenderla; ebbene, dovrò pagare il deposito, 10 euro al giorno, e il suo trasporto, circa 250 euro. Una cosa incredibile, anche perché dovrò recarmi di persona a ritirare la vettura, nonostante i tanti problemi fisici che mi stanno tormentando dall’incidente. E quella era l’unica auto di famiglia. Ne dovrò noleggiare un’altra sempre a mie spese. Anche questo la dice lunga sull’indifferenza del Comune'. Ma su questa donna la Raggi non ha pronunciato una sillaba, come se la vicenda non riguardasse il Comune che amministra. Quel pino crollato ha provocato dispiacere in tutti quelli che amano Roma, tranne che alla sindaca. Quell’albero che si è abbattuto su un’automobile davanti all’Altare della Patria è stato uno choc. Ma Virginia è impassibile".