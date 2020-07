Parla del metrò a piazza Venezia e casca l'albero. Virginia Raggi porta sfiga

28 luglio 2020 a

"Ci toccherà rimpiangere il bel tempo di Spelacchio, perché facendo due conti Virginia Raggi porta sfiga. L’albero caduto ieri a piazza Venezia – a due passi per la precisione – sembra una punizione per troppa propaganda inutile". Un caso o jella? Francesco Storace sul sito 7Colli.it racconta di come la sindaca poco prima dell'incidente si fosse vantata della conclusione dei lavori preliminari per la stazione della linea C che dovrà sorgere nella piazza.

"La mattinata era cominciata con le consuete ola che la Raggi produce in proprio per se stessa, ma stavolta, appunto, con una buona dose di sfiga. Perché Virginia si era vantata della conclusione di carotaggi e sondaggi come se da un giorno all’altra possa materializzarsi.

Bene, anzi male, perché come vedrete su Il Tempo di stamane le foto di ieri erano ben altre e non esaltanti. In più si è bloccata qualche ora dopo l’intera linea C della metropolitana e per finire la giornata la pericolosa avventura capitata ad una signora che magari avrebbe gradito un bel fusto, ma non esattamente quello che è cascato addosso alla Mercedes che guidava. Per fortuna si è salvata, ma sarà una giornata che non dimenticherà. Quello che più stupisce è la totale assenza di reazione del Comune e della sua sindaca. Perché sicuramente siamo tutti felici di sapere che si è prodigata la polizia locale per i soccorsi, ma nessuno ha raccontato ai cittadini che diamine è successo al punto da far cadere un grosso pino sopra un’automobile di passaggio.

Non sappiamo neppure se la sindaca Raggi si sia preoccupata di far visita all’incolpevole guidatrice della Mercedes, se si sia scusata a nome dell’amministrazione comunale. E nemmeno si scusa. Nulla di nulla, almeno pubblicamente, come se tutto questo possa essere considerato normale nella Capitale.

Anche perché c’è stata paura tra gli stessi turisti e i passanti che affollavano la piazza. Veder crollare un albero su un’automobile non deve essere stato un grande spettacolo. E c’è da chiedersi che fine abbiano fatto le tanto annunciate politiche che puntavano sulla manutenzione e la tutela del verde.

Ma la Raggi non pronuncia una sola sillaba e questo lascia capire molto della sua insensibilità. Avrà considerato solo come un fastidioso incidente di percorso quanto accaduto, immaginando di poter andare avanti tranquillamente. Ma se a Roma comincia a girare la voce che la Raggi porta sfiga non potrà fare il sindaco neppure ad Alberobello, tanto per restare in tema…"