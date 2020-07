Cesano di Roma, donna positiva al coronavirus partecipa al funerale: ora è allerta massima

31 luglio 2020 a

Positiva al Coronavirus e in quarantena decide di andare al funerale di uno dei due operai morti lo scorso 20 luglio in un cantiere edile in zona Vigna Murata. La donna ha violato la quarantena - a cui era obbligata per legge - e lo scorso 27 luglio a Cesano, nel Municipio Roma XV, ha partecipato alla cerimonia funebre facendo scattare lo stato di allerta nell’intera zona.

“La Asl Roma 1 rassicura la comunità di Cesano che le persone che hanno avuto contatto con un Covid-19 positivo nel corso di una cerimonia funebre, svoltasi lunedì 27 luglio, sono state individuate dal SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica)" ha dichiarato l'azienda sanitaria in una nota. "Per questi cittadini sono state poste in essere le dovute misure di precauzione e sono stati avviati al percorso di verifica attraverso tampone naso-faringeo. Ribadiamo che la migliore forma di prevenzione resta sempre quella di ridurre le occasioni di contatto, mantenendo le distanze di sicurezza, indossare la mascherina e igienizzare le mani”. La donna è stata denunciata.