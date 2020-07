Piazza Venezia, pino crolla su un'auto in transito: una donna ferita

Sullo stesso argomento: I roghi al campo rom non si fermano. Ancora fiamme a Castel Romano

27 luglio 2020 a

a

a

A piazza Venezia un pino è caduto intorno alle 18 colpendo un auto in transito. È accaduto vicino a Piazza San Marco, il largo adiacente a piazza Venezia. A bordo della vettura, una Mercedes, c’era una donna di 51 anni, che è rimasta ferita, in modo non grave, ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale al San Giovanni. Sul posto la polizia di Roma Capitale del gruppo Trevi.

I roghi al campo rom non si fermano. Ancora fiamme a Castel Romano

La piaga degli alberi caduti continua a colpire in tutta la città anche senza precipitazioni atmosferiche. L'ennesima tragedia sfiorata, per scarsa o inesistente manutenzione, ora colpisce nel cuore di Roma. Sui social, dopo la caduta del grosso pino marittimo, sono subito iniziati a girare le foto dei cittadini.