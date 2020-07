Matteo Salvini sbotta sui migranti: mi processano? Lo rifarei

28 luglio 2020 a

"Il Viminale si accorge solo ora di dover fermare i flussi dalla Tunisia, con centinaia di immigrati in fuga dai centri di accoglienza e silenzio totale sulla redistribuzione degli immigrati all'estero". Il leader della Lega Matteo Salvini sbotta sull'emergenza migranti. Mentre gli sbarchi a tutto spiano mandano in tilt la Sicilia, giovedì il Senato deciderà se l'ex ministro dell'Interno dovrà essere processato o no per aver chiuso i porti. "I clandestini arrivano a frotte, anche con barboncini evidentemente scampati ai lager libici e giovedì il Senato deciderà se devo essere processato per aver difeso i confini - dichiara il leader della Lega - Sono orgoglioso di aver protetto l`Italia e gli italiani: lo rifarei e lo rifarò" sottolinea.