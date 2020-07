Lampedusa, migranti sbarcano col barboncino: il video dei tunisini travestiti da turisti

28 luglio 2020 a

a

a

Pantaloncini, cappello in paglia, sigaretta in bocca, zainetto in spalla ma soprattutto un barboncino al seguito. Sono arrivati vestiti come se dovessero andare in vacanza gli undici migranti sbarcati ieri a Lampedusa. Potevano essere scambiati per turisti ed invece erano nuovi clandestini partiti da Tunisi e arrivati in Sicilia con un barchino acquistato dal gruppo.

(video Facebook pagina CMP a Difesa del Cittadino)

La notizia degli undici tunisini sbarcati con il barbonicino è stata confermata dalla Guardia Costiera contattata da Repubblica: il gruppo di migranti avrebbe scelto la tenuta da turisti per passare inosservato. Una tra le donne protagoniste della strana vicenda ai microfoni di Mediaset News ha spiegato: "Sono stata 15 anni in Italia, poi sono tornata nel mio Paese e ora sono tornata di nuovo in Italia perché mi piace. Spero di trovare un lavoro e la libertà perché in Tunisia è piena di carceri, è piena di schifo. Abbiamo comprato, tutti quanti, una barca. Ognuno di noi ha dato un poco di soldi e abbiamo guidato per arrivare qua".