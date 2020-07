I roghi al campo rom non si fermano. Ancora fiamme a Castel Romano

Massimiliano Gobbi 24 luglio 2020 a

a

a

Ancora fiamme al campo nomadi di Castel Romano. Dopo l'incendio di ieri scoppiato in prossimita' dei moduli abitativi, un'altro rogo ha colpito questa mattina via de la Comunella, a poca distanza dalla Pontina. A bruciare, come al solito, rifiuti di ogni tipo e materiali speciali in un area dove non erano presenti gli agenti di polizia locale di Roma Capitale e forze dell'ordine. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia in l'ausilio altrettante squadre di protezione civile.

Sequestrato il campo rom di Castel Romano. Manca solo lo sgombero

I continui roghi che attanagliano la Capitale fanno infuriare gli esponenti del centrodestra. "Ancora fiamme questa mattina nei pressi del campo rom di Castel Romano - racconta Federico Rocca, responsabile regionale del dipartimento sicurezza e legalità di Fratelli d'Italia - Sono intervenute sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco mentre il fumo si sta propagando su tutto il quadrante con gravi ripercussioni anche sulla viabilità. Tutto ciò accade alla luce del giorno, nonostante i presidi e le promesse della Raggi e di Zingaretti. L'impotenza delle istituzioni dinnanzi agli atti illegali di questi delinquenti è disarmante. Inoltre apprendiamo che il campo sarà sì chiuso ma spostato a Santa Palomba, quindi il problema viene solamente spostato a danno di altri cittadini. È ora di dire basta, la cittadinanza non ne può più, i campi rom devono essere chiusi definitivamente nel più breve tempo possibile e bisogna impedirne la realizzazione e la costituzione di nuovi. Solo così riusciremo a risolvere il problema, altrimenti continueremo a vivere e a subire tante altre situazioni come questa".