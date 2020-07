Tir perde gasolio. Code sul Raccordo anulare

Massimiliano Gobbi 21 luglio 2020 a

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, si registra un autoarticolato in avaria fermo sulla corsia di marcia lenta da questa mattina. Si registrano pertanto code e rallentamenti tra la Flaminia e la Cassia Bis in carreggiata esterna, all'altezza dell'uscita per il S.Andrea. Chiusa provvisoriamente la corsia, segnalata la presenza di gasolio sulla carreggiata. Sul posto presente una volante della polizia stradale. Si consiglia di prestare massima attenzione.