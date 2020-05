Le strade si popolano: è di nuovo traffico e scattano i controlli. Ecco la Fase Due a Roma

Anche Roma, come le altre città d’Italia, oggi si confronta con le prime riaperture delle attività produttive in occasione dell’avvio della fase 2 dell’emergenza sanitaria. Fin dalle prime ore del mattino ai capolinea delle stazioni metropolitane sono stati disposti controlli per favorire l’ingresso a scaglioni degli utenti e per garantire il rispetto del distanziamento sociale.

Alla stazione Battistini, uno dei capolinea della linea A della metropolitana, gli utenti si mettono in fila per accedere: il flusso, alle 8 del mattino, è scorrevole e gestito da più operatori. Catene rosse e bianche separano i viaggiatori in entrata da quelli in uscita. Cartelli all’interno della stazione indicano i comportamenti da seguire. Sempre a Battistini il bar della stazione ha rialzato la saracinesca per coloro che vogliano usufruire del servizio di asporto, mentre all’interno sulla banchina ancora non era stata apposta stamattina la segnaletica orizzontale, strisce e pallini a terra per indicare il distanziamento, tuttavia gli altoparlanti invitano ripetutamente i passeggeri a mantenere la distanza e i convogli viaggiano con una frequenza e una velocità più alte, rispetto alla prima fase.

Nelle stazioni di transito della metropolitana è invece consentito l’accesso e l’uscita soltanto da alcuni ingressi, gli altri sono chiusi per moderare i flussi. In alcune stazioni centrali, come quella di Repubblica, sono presenti agenti di Polizia che presidiano la piazza anche perchè sono stati intensificati i controlli laddove ci sono bar e altri punti ristoro per evitare assembramenti.

Per le strade della Capitale il numero di bus e automobili in transito è più alto. E già il servizio Luceverde Roma segnala code in via del Foro Italico, fra via Salaria e viale di Tor di Quinto in direzione della galleria Giovanni XXIII; in via Cassia all’altezza di via al Sesto Miglio a causa di un incidente.

Traffico anche in via Flaminia Nuova con code all’altezza del Grande raccordo anulare in direzione centro ­e possibili rallentamenti sono segnalati in piazza di Porta Capena all’altezza di via dei Cerchi a causa di un incidente. Su twitter gli utenti del trasporto pubblico gestito da Atac iniziano a commentare il servizio in occasione dell’avvio della fase 2. Roberto N. scrive: «Fermata metro San Giovanni direzione Ottaviano. Nessuno che controlla il distanziamento. Due persone sedute correttamente per non venire alle mani si sono dovute alzare, perchè un prepotente si è seduto tra di loro e non si è voluto alzare».