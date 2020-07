Multe ingiuste, ecco come non pagarle più

05 luglio 2020 a

Quante volte abbiamo ricevuto una multa ingiusta? Tantissime. Pensiamo di fare ricorso ma non sappiamo come fare e quali sono le strade da percorrere. Adesso il sito 7Colli fa chiarezza e illustra tutte le possibilità che abbiamo per difenderci da una multa ingiusta.

Arriva il supersconto per le multe da "Coronavirus". Merito di Forza Italia

Innanzitutto si può puntare sull'autotutela e il ricorso andrà fatto presso l’ente che ha elevato la sanzione. La seconda opzione è l’istanza al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica. In questo caso bisognerà pagare un contributo unificato proporzionale all’importo della multa. Infine c'è la possibilità di presentare ricorso al Prefetto. Bisogna spedire una raccomandata entro 60 giorni dalla notifica ed entro 120 giorni ci faranno sapere. E al Prefetto ci si può rivolgere entro 6 mesi anche nel caso di multe ricevute durante l'emergenza coronavirus. Attenzione, però. Se il ricorso viene respinto la multa raddoppia e dovremo pagare 800 euro. Insomma pensiamoci bene...