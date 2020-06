Coronavirus, otto casi a Roma. Isolato un istituto religioso, seminaristi trasferiti

21 giugno 2020 a

Otto nuovi casi di coronavirus nel Lazio, la metà nell'istituto religioso Teresianum di Roma messo in isolamento dalle autorià sanitarie. "Oggi registriamo un dato di 8 casi positivi e zero decessi. Si conferma trend in calo nelle province che registrano zero casi. Quattro casi sono riferiti all’istituto religioso Teresianum a Roma che è stato posto in sorveglianza sanitaria", riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

"Si sta procedendo al trasferimento dei casi si tratta di 3 seminaristi e un amministrativo dell’istituto. Si richiede la massima collaborazione e il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Asl. Nella Asl Roma 1 due persone positive asintomatiche sono state individuate grazie al sistema integrato di test e tampone", ha dichiarato l'assessore.