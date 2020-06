Ladispoli, maturità bloccata al Liceo Sandro Pertini: un docente della commissione a rischio coronavirus

Valentina Conti 17 giugno 2020 a

Scuola chiusa e maturità bloccata al Liceo Sandro Pertini di Ladispoli. Rinviato di un giorno (incrociando le dita) l’Esame di Stato “per motivi organizzativi”, si legge sul portale dell’istituto. Quali sono i motivi organizzativi? Una docente, membro interno di commissione, che dopo aver avuto circa tre mesi fa un’influenza fortissima con tutti i sintomi da Covid-19, ha deciso (solo) ieri di farsi il test sierologico. Dunque, ora si attende l’esito.

“La scuola ha comunicato ieri sera ai ragazzi, presidenti di commissione e membri interni la chiusura stamane del plesso – conferma a Il Tempo la notizia il direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, Rocco Pinneri – per via della possibilità molto bassa che potesse esserci un’infezione in corso”. “Si tratta – prosegue Pinneri - solo di aspettare alcune ore per avere il risultato, che con molta probabilità sarà negativo. Ci sono stati altri casi nella regione e in nessuno il tampone è risultato positivo”. I tempi della scelta dell’insegnante di fare il test nonostante fosse a conoscenza della data degli Esami? “Certo che se l’avesse fatto prima sarebbe stato ovviamente meglio, ma ognuno è libero di farlo quando vuole e quando ha la possibilità di farlo”, risponde Pinneri.