Il coronavirus esplode nel palazzo occupato. Quarantena per cento persone alla Garbatella

Focolaio di coronavirus nel palazzo occupato. Riflettori puntati su uno stabile della Garbatella, in piazza Attilio Pecile, dove ci sarebbero 12 persone positive al Covid-19. La Asl ha fatto tamponi a tappeto dopo i primi casi tutti riconducibili a una famiglia di origini peruviane. Un bambino è ricoveratio rato da due giorni in buone condizione.

Il palazzo di piazza Attilio Pecile è occupato da numerose famiglie e l'emergenza corona virus è resa ancora più pericolosa dalle condizioni igienico-sanitarie dello stabile in cui vivono circa 100 persone che dovranno stare in quarantena per 14 giorni.