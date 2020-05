Dal 17 giugno a La Sapienza tornano gli esami in presenza

30 maggio 2020 a

Fase 2, dal 17 giugno per gli studenti de La Sapienza torna la possibilità di sostenere gli esami in presenza. Come si legge sul sito internet dell'Ateneo romano, i docenti avranno la possibilità di scegliere la modalità migliore per organizzare l'esame.

Sul sito de La Sapienza si legge: "In fase 2 gli esami potranno essere svolti in modalità in presenza e in modalità a distanza, fermo restando che la modalità preferita per lo svolgimento degli esami fino al 17 giugno resta quella a distanza, fatto salvo la garanzia per tutti gli studenti che ne esprimano la necessità, la possibilità di accedere alle strutture dell’Ateneo per svolgere in loco le prove a distanza ovvero di svolgere l’esame in presenza. Il docente sulla base della peculiarità del proprio insegnamento, valutata la numerosità prevista, definisce la modalità preferita per lo svolgimento dell’esame: 1) a distanza; 2) in presenza (garantendo comunque la possibilità di sostenere l’esame a distanza per gli studenti impossibilitati a sostenere l’esame in presenza)".