La rivolta dei commercianti: "Noi in rovina e la Raggi pensa ai monopattini"

29 maggio 2020 a

a

a

«Siamo in rovina. Voi pensate alle biciclette e noi stiamo chiudendo». Lo hanno urlato alcuni commercianti del rione Trevi in occasione della presentazione della sindaca Raggi a Fontana di Trevi dei monopattini Helbiz in sharing. «Con le regole della nuova delibera siamo condannati. Loro parlano di ripartenza ma il centro non ne ha, campiamo di turismo. E ora dal 1 giugno riapre anche la Ztl (in serata poi è arrivata la firma per la proroga dell’ordinanza di apertura ndr)», hanno affermato, spostandosi in presidio su via del Lavatore.

Video su questo argomento Raggi: “Imparare ad usare diversi tipi di mobilità tra cui il monopattino”

A pochi metri la presentazione del servizio offerto da Helbiz, l’azienda americana che nella Capitale ha già più di mille biciclette. Il principio di funzionamento del servizio ricalca quello del bike sharing avviato con la bicicletta a pedalata assistita scaricando l’applicazione mobile gratuita di Helbiz. La tariffa è la stessa che l’azienda applica già a Milano, Torino e Verona: 1 euro per lo sblocco iniziale più 15 centesimi al minuto per la corsa. In alternativa sarà possibile sottoscrivere un abbonamento al costo di 29.99 euro al mese.