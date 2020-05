Inchiesta Luca Sacchi, chiesti 6 anni e 4 mesi per Giovanni Princi

Andrea Ossino 28 maggio 2020 a

Giovanni Princi deve trascorrere 6 anni e 4 mesi in carcere. É questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Nadia Plastina al termine di una lunga requisitoria in cui ha ripercorso tutte le fasi antecedenti la compravendita di droga in cui è maturato l’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso lo scorso 23 ottobre a pochi passi dal pub John Cabot di via Tommaso Momsen, alle spalle del Parco della Caffarella.

Princi, amico di Luca Sacchi, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Avrebbe organizzato lo scambio: i 70 mila euro custoditi da Anastasiya Kylemnik nella borsa sarebbero serviti ad acquistare 15 chili di “erba” venduta da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. All’ultimo momento i due ragazzi di San Basilio hanno però cambiato idea facendosi prestare una pistola da Marcello De Propris, l’imputato che inizialmente avrebbe dovuto fornire la droga da rivendere a Princi. Con quell’aria avrebbero voluto rapinare gli acquirenti, ma la reazione di Luca Sacchi ha scatenato l’ira di Valerio Del Grosso che ha premuto il grilletto della calibro 38 da cui è partito il proiettile che ha colpito il personal trainer alla nuca. Il processo sull’omicidio del ragazzo si celebra in corte d’assise, mentre Princi è l’unico imputato ad essere giudicato con rito abbreviato.