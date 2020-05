Al consigliere Pd scappa la bestemmia. Caos in Campidoglio

L'incidente durante il consiglio comunale. Seduta sospesa

Scherzi dello streaming. Durante la seduta di oggi del consiglio comunale di Roma, tenuta rigorosamente in videoconferenza, a un consigliere del Pd è scappata una bestemmia. Il guaio è che non è scappata al microfono, che l'ha fatta rimbalzare forte e chiara alle orecchie degli esterrefatti colleghi. Il presidente dell'Aula, a quel punto, non ha potuto fare altro che sospendere la seduta