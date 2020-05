Falso medico al Policlinico Umberto I. Visite e terapie a donne incinte "per soddisfazione personale"

Diceva di essere professore di fisiopatologia endocrina e al Day Hospital del Policlinico Umberto I molti pazienti si fidavano di lui. Ma non era nemmeno laureato. Per questo l'uomo lo scorso 12 maggio ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi per esercizio abusivo della professione medica oltre che per ricettazione e falso.

Per mimetizzarsi tra i dipendenti del policlinico, scrive il Messaggero, il finto medico 62enne usava camici da dirigente medico e timbri ufficiali, circostanza che gli è costata l'accusa di ricettazione. Per almeno un anno e comunque fino all'estate scorsa ha svolto numerose consulenze e visitato molti pazienti del day hospital di ginecologia e ostetricia indicando farmaci e terapie, anche a donne incinte. Si era presentato come endocrinologo e gli erano state affidate numerose consulenze, anche a causa della grande disponibilità offerta ai "colleghi". I quali si sono insospettiti proprio per la pressante richiesta di consulenze da parte del sedicente professore e hanno segnalato la cosa. Quando è stato fermato dai carabinieri, il 2 agosto scorso, ha prima negato tutto, poi ha confermato di non essere un medico. L'uomo ha detto ai carabinieri di aver abbandonato l'università da giovane e di essersi finto medico del Policlinico per soddisfazione personale.