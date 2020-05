Movida selvaggia anche a Roma. Da Ponte Milvio a Campo de' fiori tutti in strada

Se è vero che nel Lazio il tasso di contagi non è elevato, è altrettanto vero che è fondamentale rispettare le norme di distanziamento sociale previste per la fase 2. Non sembrano averlo capito i giovani che in queste ore stanno affollando le principali piazze e strade della movida romana.

Da Ponte Milvio a piazza Trilussa, da Trastevere a Campo de' fiori, i romani sono in strada uno accanto e l'altro e spesso con le mascherine calate sul mento o addirittura senza protezioni. E pensare che l'estate romana è solo agli inizi...