Tra Roma e Latina 27 arresti per traffico illecito di rifiuti

In 14 sono finiti in carcere, 13 ai domiciliari: in totale sono ventisette le persone arrestate tra Roma e Latina per traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio. Le manette sono scattate alle prime luci dell’alba. L'operazione è stata coordinata dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Roma, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Latina, i carabinieri forestali di Roma e Latina e gli agenti della polizia locale e della Città metropolitana di Roma Capitale su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia.

"Esprimiamo un plauso ai caschi bianchi romani che questa notte, in sinergia con altre forze dell'ordine hanno inferto un durissimo colpo alle mafie ambientali legate al mondo dei nomadi eseguendo 27 arresti tra i campi di via di Salone, via Salviati e Cisterna di Latina" commenta in una nota il coordinatore romano Ugl Marco Milani. "Le misure, disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sono giunte a conclusione di complesse indagini, condotte con l'ausilio della più sofisticata tecnologia, cui il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, ha partecipato sin dal primo momento. Attivitá come queste, unite allo straordinario apporto circa la presenza sul territorio e la capacita di controllo dello stesso, ampliamente evidenziate in questi mesi di emergenza Covid 19, dimostrano ancora una volta la necessità di una legge di riforma, che equipari la categoria alle altre forze dell'ordine, valorizzando le potenzialità degli oltre 60000 Poliziotti Locali d' Italia, a beneficio della sicurezza dei cittadini".