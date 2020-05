I lavoratori degli asili nido in piazza Montecitorio: noi dimenticati dal governo

"Il governo ci ha completamente dimenticato". Per questo motivo i lavoratori dei servizi per l'infanzia hanno deciso di "rompere il silenzio" e di scendere in piazza. L'appuntamento per gli "invisibili" come si sentono i manifestante è per il 21 maggio alle 15 davanti a Montecitorio. Tutti con le mascherine e a distanza.