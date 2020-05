Il Covid-condono fa uscire dal carcere anche Lady Casamonica

Si allunga la lista dei detenuti che lasciano il carcere in seguito all'emergenza Covid-19. Come racconta Federica Angeli su "Repubblica" l'ultima, in ordine di tempo, sarà Giovannina Casamonica, 30 anni, detta Bali e sorella di Consiglio e Luciano Casamonica. Giovannina sarà agli arresti domiciliari per motivi di salute perché è a rischio coronavirus. La donna segue altri due esponenti del clan che sono già a casa. In particolare, hanno già usufruito della misura Guerrino, 60 anni, e Guido, 71 anni. Giovannina fu arrestata due anni fa per associazione a delinquere di stampo mafioso ed è una delle donne più attive del clan.

A tentare la strada del condono anche Carmine Fasciani e Carmine Spada ma entrambe le istanze sono state respinte dal magistrato di sorveglianza.