Da sei giorni incatenato al suo negozio di toelettatura per animali domestici, giorno e notte, in segno di protesta contro l’ultimo decreto del governo Conte. Il sito 7Colli di Francesco Storace racconta il drammatico gesto di Fabrizio, l'ennesimo commerciante colpito dalla crisi economica del coronavirus, un'altra storia triste determinata dai provvedimenti del governo Conte e della quarantena.

7Colli.it riprende il post Facebook di Federico Colosimo che racconta il dramma di Fabrizio che è il dramma di ancora tanti commercianti. "Fabrizio il 4 maggio - si legge sul sito - non potrà tornare a lavorare e non saprà se e quando riuscirà a farlo. A meno che la regione non adotti un provvedimento urgentissimo, che per ora è solo un'ipotesi. Da due mesi senza stipendio e prospettiva, Fabrizio amenta non solo la carenza di sostegni e ammortizzatori sociali da parte dell’esecutivo, ma anche l’assoluta mancanza dei diritti (anche alla cura) degli animali. Tanta solidarietà da parte dei passanti e di molti titolari di attività del quartiere della Balduina di Roma, ma totale indifferenza da parte delle Istituzioni. Si muore di Covid-19. E di fame".