Continua la partecipazione della Polizia di Stato al progetto di sanificazione delle strade della città con idranti del Reparto Mobile. L'attività di sanificazione ha visto obiettivi le zone periferiche della città tra Tor Bella Monaca, Torre Angela, Torraccio e l'ospedale Tro Vergata. Intanto in una nota Ama ha comunicato di aver "adottato tempestivamente e sta proseguendo a ciclo continuo le misure di massima protezione e contrasto dal rischio di diffusione del virus Covid-19 in tutte le proprie sedi e sui mezzi che devono circolare in città per garantire i servizi di pulizia e raccolta rifiuti essenziali per i cittadini. Accurate operazioni di sanificazione vengono poi regolarmente effettuate, più volte a settimana, all'interno delle cabine di tutti i veicoli in forza alla flotta aziendale sia pesanti sia leggeri".