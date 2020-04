Coronavirus, mascherine e ventilatori, Zingaretti spende 70 milioni. Ma chi lo controlla?

Camici, mascherine e ventilatori. Nicola Zingaretti e la Regione Lazio stanno investendo una quantità enorme di denaro nei cosiddetti dispositivi di protezione individuale. L'investimento è ingente ma chi controlla? Da chi è stato acquistato il materiale? A chi è andato? Se lo chiede Francesca De Vito, consigliere regionale del M5s.

Così su Facebook Francesca De Vito pubblica un post video in cui annuncia due interrogazioni alla Pisana: "Credo che sia giunto il momento di cominciare a fare i conti su quanto si stia spendendo oltre a capire cosa sia arrivato di tutto il materiale ordinato e cosa no. Sarebbe anche giusto ricevere informazioni su “chi” abbia ricevuto il materiale ordinato e chi no. Ho presentato per questo due interrogazioni. Con la prima chiedo di mettere a conoscenza la parte politica delle modalità con le quali sono stati fatti gli acquisti per oltre 70 milioni di euro, se ci sia stata una seppur minima valutazione e comparazione dei prezzi e dei fornitori. Con la seconda, viste anche le cifre che si stanno investendo, chiedo che si guardi anche e specialmente a tutte quelle aziende che in questo periodo stanno riconvertendo la loro produzione per offrire materiale sanitario per la nostra sicurezza. Credo che sia giusto, lì dove ipotizzabile, pensare agli acquisti valutando le possibilità di aiutare il comparto delle nostre attività produttive".