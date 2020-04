Coronavirus, ideona Raggi. Muori di fame? Fatti un sushi

Muori di fame? Fatti un bel sushi. Così sembra dire il Campidoglio ai romani che stanno presentando le domande per ottenere i buoni spesa. Nella lista degli esercizi convenzionati pubblicata sul sito del Comune, infatti, ci sono anche alcuni ristoranti di sushi.

E non mancano le difficoltà. Come racconta un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, le domande ai vari Municipi della Capitale potranno essere presentate fino al prossimo 16 aprile. Quindi calcolando i tempi tecnici (e le molte mail che tornano indietro) si può facilmente prevedere che i ticket non arriveranno prima della fine di aprile.