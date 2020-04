Coronavirus, arriva un altro "buono spesa"

La Regione Lazio stanzia 21 milioni di euro a sostegno delle famiglie, in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19. Con due apposite delibere di giunta approvate ieri su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, welfare ed enti locali Alessandra Troncarelli, sono stati approvati due provvedimenti: «Buono spesa» che stanzia 19 milioni di euro in favore dei Comuni e misure straordinarie per gli enti del terzo settore per un importo di 2 milioni di euro. Nel dettaglio, i 19 milioni di euro sono così suddivisi: 7 milioni sono destinati ai Municipi di Roma Capitale, mentre i restanti 12 milioni sono ripartiti tra gli altri Comuni del Lazio, in proporzione alla popolazione.

Per approfondire leggi anche: Buono spesa e consegne a domicilio

«Le risorse di "Buono spesa" - spiega l’assessore Troncarelli - sono riservate all’acquisto di cibo, alla distribuzione di pacchi alimentari, nonchè alla copertura dei costi sostenuti per i medicinali. Destinatari sono le famiglie e tutte quelle persone che, con l’attuale crisi, non hanno mezzi per far fronte ai bisogni primari. È prevista la possibilità di usufruire delle convenzioni con gli enti del terzo settore per la distribuzione a domicilio». Per accedere al servizio...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI