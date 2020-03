Coronavirus, "Se tu esci non vale". I medici musicisti romani ce la cantano

Coronavirus, "Se tu esci non vale, tutta Italia infettata in ospedale non ci può entrare". I medici musicisti di Roma ce la cantano così. "Il vero vaccino è stare a casa" è questo il messaggio nella videoclip realizzata dalla band di cinque dottori romani, alcuni impegnati anche sul fronte della lotta al Covid-19. Il messaggio della "Twins Father's Band" sulle note della celebre canzone "Se mi lasci non vale" di Julio Iglesias.

La videoclip è stata realizzata interamente a distanza, su una piattaforma informatica, con il supporto di tanti italiani in quarantena. "Gli abbiamo chiesto di inviarci i loro video da casa e in questo modo abbiamo contribuito a interrompere la monotonia dell'isolamento domiciliare portando un po' di allegria" racconta Emanuele Caroppo, psichiatra della Asl Roma 2 e docente di Psichiatria sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, frontman e paroliere della band costituita da Emiliano Santacroce, medico del lavoro Asl RM5, Alessandro Cina, radiologo interventista del Policlinico Gemelli, Silvio De Santis, architetto della sanità e Piero Farina cardiochirurgo presso il policlinico Agostino Gemelli.