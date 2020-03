Coronavirus a Roma, isolato istituto di suore sulla Casilina: sono positive al Covid-19

Isolati due istituti di suore risultati positivi al Covid19: uno sulla Casilina, l'altro a Grottaferrata con un totale di 59 religiose infette. Dopo l'isolamento dell'Istituto delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata, dove 40 suore sono risultate positive - a Roma è stato isolato anche l'Istituto della Congregazione delle Suore angeliche di San Paolo sulla via Casilina dove "sono 19 i casi di positività registrati su 21 totali. A renderlo noto è l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. In totale il bilancio delle religiose contagiate sale a quindi a 59: avviate le indagini epidemiologiche da parte delle Asl di competenza, Roma 2 e Roma 6.