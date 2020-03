Romani indisciplinati, la Raggi manda i vigili con gli altoparlanti

Troppi romani non ne vogliono sapere di chiudersi in casa. E allora il Comune di Roma passa a misure di persuasione più concrete. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha dato indicazione a Polizia Locale e Protezione Civile del Campidoglio di predisporre dei messaggi audio da diffondere attraverso i megafoni per auto, per invitare la cittadinanza a rispettare le norme fissate dai decreti del governo e dalle ordinanze comunali. I mezzi dei vigili e della protezione civile che pattugliano le strade ricorderanno quindi ai cittadini di restare a casa il più possibile, di uscire solo se necessario e di mantenere le distanze di sicurezza.