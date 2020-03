I prof organizzano festa con musica e barbecue in una scuola di periferia

Avevano organizzato una festa con tanto di musica e barbecue in una scuola romana di periferia. E' accaduto a Roma ma le forze dell'ordine hanno individuato e denunciato docenti e dirigenti dell'istituto romano.

Per approfondire leggi anche: Ecco la bozza del decreto coronavirus

Lo racconta il sindaco Virginia Raggi in un tweet: "Denunciati professori e dirigenti di una scuola in periferia a Roma perché avevano organizzato festa con musica e barbecue - scrive la Raggi - Cinque ragazzi, invece, perché facevano pic-nic in parco. Non siate stupidi, non fate come loro e restate a casa. Grazie a carabinieri per controlli #coronavirus".