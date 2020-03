Coronavirus, il bilancio delle vittime a Roma non cambia

A Roma il coronavirus a oggi ha fatto una sola vittima. Il paziente deceduto al policlinico Tor Vergata è risultato negativo al test. Lo rende noto in un post su Facebook l'ospedale romano. "In relazione alla notizia della morte per covid-19 di un anziano presso la nostra struttura si precisa che il referto inviato dall’Istituto Spallanzani per la verifica del covid-19 è risultato negativo". Così, nel post, la direzione sanitaria del Policlinico di Tor Vergata.