Emergenza Coronavirus, dopo Milano #AncheRomaNonSiFerma

Dopo Milano la Capitale: il magazine online MangiaeBevi ha lanciato l'hashtag #AncheRomaNonSiFerma a sostegno delle attività messe in ginocchio dall'emergenza Coronavirus. Ristoranti, bar, alberghi sono infatti i primi a essere stati messi in ginocchio per la totale assenza di turisti in viaggio verso la capitale. "Solo con l’unione e la coesione di tutti, si può sconfiggere l’emergenza - scrive il magazine - ed è per questo che, a Roma, chef, ristoratori e direttori di alberghi di lusso hanno fatto rete aderendo alla campagna video, finalizzata a dare speranza ad un comparto attualmente in crisi". Si tratta di un’iniziativa di “resilienza ristorativa” che, in poco tempo, ha riunito decine di personaggi e volti noti del settore.

All'iniziativa hanno già aderito Massimo D'Innocenti del Ristorante Vista di Casina Valadier, Dino De Bellis, chef di Vyta Enoteca Lazio, Stefano Chinappi, Mirko Di Mattia, chef del ristorante Livello1, Davide Del Duca di Osteria Fernanda, Oliver Glowig –chef di Barrique by Oliver Glowig, Stefano Marzetti chef del Mirabelle, Andrea Pasqualucci di Moma e Francesco Apreda, chef di Idylio. E ancora Anthony Genovese de Il Pagliaccio, Angelo Troiani, patron de Il Convivio Troiani, Andrea Antonini di Imàgo, Domenico Stile, Giuseppe Di Iorio, chef di Aroma, Giulio Terrinoni di Per Me, Gianfranco Vissani, Arcangelo Dandini, patron de L'Arcangelo e Pierluigi Gallo di Giulia Restaurant. Inoltre Fabio Pecelli, chef di Pesciolino, Daniele Roppo de Il Marchese, Luca Pezzetta di Osteria di Birra del Borgo, Adriano Magnoli di Verve Restaurant, Sharon Landersz, chef di Ginger, Andrea Sacerdoti di Madre e Enrico Camponeschi, chef di Acqua Santa, Mayumi Mukai di Taki, Cristina Bowerman di Glass Hostaria e Riccardo Pepe, chef del bistrot Donna E. Nel video, oltre alle immagini della capitale che scorrono, ci sono gli interventi dei vari chef. "Insieme - scrive ancora MangiaeBevi - hanno lanciato un appello a romani, ai turisti, ma ben più in generale alla vita, che deve e vuole andare avanti con coraggio, forza, convinzione e con la viva speranza che la risposta possa esser forte così come il delirio in cui siamo piombati".