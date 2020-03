Coronavirus, altre messe sospese a Roma: anche a Madonna ai Monti

Paura da Coronavirus, un'altra messa cancellata a Roma nella chiesa di Madonna ai Monti.

Per la seconda volta, a distanza di un mese, sabato prossimo non sarà celebrata la funzione per la serva di Dio Francesca Lancellotti, già residente nel rione Monti, che si sarebbe dovuta tenere nel primo pomeriggio. "In via precauzionale, visti gli ultimi gravi eventi del Coronavirus e considerando il rischio di possibile contagio, la messa del 7 marzo non sarà celebrata" fa sapere l'associazione Figli spirituali di Francesca Lancellotti, che già lo scorso mese aveva rinunciato alla celebrazione della messa in ricordo della Lancellotti, officiata ogni primo sabato del mese. L'inziativa era avvenuta in occasione dei primi due casi di Coronavirus a Roma: la chiesa Madonna ai Monti è infatti vicina all'hotel dove alloggiava la coppia di cinesi, poi ricoverata e guarita allo Spallanzani. Sabato 7 marzo il nuovo stop.

Anche le chiese si piegano al Coronavirus. Ieri chiuse San Luigi dei Francesi e San Vito dei Bretoni, una misura precauzionale dopo che un prete di 43 anni al suo ritorno dall'Italia è stato ricoverato a Parigi, positivo alla nuova infezione Covid-19.

Nel caso della celebrazione annullata a Madonna ai Monti la precauzione si è resa necessaria per evitare il pienone: ogni primo sabato del mese la chiesa nell'omonimo rione si riempie di una grande folla di devoti della serva di Dio Francesca Lancelllotti, per cui è in corso la causa di beatificazione e canonizzazione in Vaticano.