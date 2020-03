Ancora un caso a Roma di coronavirus. Si tratta di un giovane Vigile del fuoco. "Si dà notizia di un test positivo effettuato su un giovane allievo Vigile del fuoco dell’87 Corso, proveniente da Piacenza e attualmente in sorveglianza sanitaria presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Capannelle. Sono state attivate, insieme al Comando dei vigili del fuoco tutte le misure di sicurezza e di sorveglianza previste dalle attuali procedure", si legge del bollettino odierno dell’Inmi Spallanzani di Roma.

"In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 7 casi positivi al nuovo Coronavirus, compresa la coppia cinese ormai negativizzata", fanno sapere i familiari.

Per quanto riguarda le condizioni del poliziotto in servizio al commissariato di Spinaceto risultato positivo al Covid-19 i medici dello Spallanzani fanno sapere che "presenta una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale", unico caso in carico all'Inmi che desta preoccupazione. Gli altri "ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni".

I componenti del nucleo familiare del poliziotto sono risultati positivi al test e sono ora sotto sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente: si tratta dalla moglie, i due figli e una cognata. Per quanto riguarda le misure contro la diffusione del virus, infatti, il Comune di Pomezia ha dispostola chiusura del liceo Pascal dove studia un figlio dell'agente. L'Università La Sapienza di Roma ha sospeso le lezioni del corso di Informatica A-L frequentato dall'altro figlio del poliziotto.