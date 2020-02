Niccolò dimesso dallo Spallanzani, esultano i genitori: sta benissimo

"Niccolò sta benissimo, è diventato il figlio di tutti. Qualche pensiero c'è stato, ma poi è andato tutto bene. Ci hanno sempre informati di tutto, 24 ore su 24". Così i genitori di Niccolò, il ragazzo 17enne che domani lascerà l'ospedale Spallanzani dove è stato tenuto sotto osservazione per due settimane dopo essere rientrato da Wuhan con la febbre senza mai risultare positivo al Coronavirus. Il ragazzo si trovava in Cina per un programma studentesco ed era rientrato in Italia da Wuhan lo scorso 15 febbraio con un volo dell’Aeronautica militare. Era stato bloccato per due volte in Cina perché febbricitante. "Il fatto che Niccolò fosse seguito dai medici dello Spallanzani per noi è stata una grande garanzia, perché hanno una marcia in più" hanno dichiarato i genitori del 17enne.