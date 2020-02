Il coronavirus stronca il turismo. Crollo a Roma dei viaggi organizzati

Crollo anche del 70 per cento delle richieste dei viaggi organizzati non solo da parte dei cinesi, ma anche coreani e giapponesi. L'allarme Coronavirus sta letteralmente gettando nel panico le aziende romane di trasporto specializzate nell'accompagnare i turisti che visitano Roma.

Al primo posto tra coloro che si servono proprio dei pullman per girare in lungo e in largo la Capitale ci sono appunto cinesi, coreani e giapponesi. Turisti che alzano l'asticella dei dati sugli arrivi anche in periodi di bassa stagione come gennaio e febbraio e che tradizionalmente contattano i tour operator per organizzare la visita nella città di destinazione e vogliono che sia tutto definito fin da primo giorno di arrivo, trasporti compresi. «Da almeno un paio di settimane la situazione è precipitata - spiega Paolo Delfini, presidente Cna trasporto - prima avevamo ancora qualche richiesta, adesso è praticamente tutto fermo ma il timore più grande è per i prossimi mesi. Se continua così temo che molte piccole aziende falliranno...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI