Via dal ristorante senza pagare ma dimenticano il cellulare

Hanno cenato e sono andati via senza pagare il conto che ammontava a circa 100 euro. È accaduto ieri sera in un ristorante di piazza Paoli a Roma dove i due, un romano e un cittadino tunisino entrambi 46enni, dopo aver mangiato e bevuto, si sono alzati e sono andati via senza saldare il conto. Nella fretta, però, hanno lasciato sul tavolo un cellulare e quando se ne sono accorti, sono tornati nel locale trovandolo chiuso con all’interno il solo personale addetto alle pulizie.

Per entrare e recuperare il telefonino, hanno danneggiato una porta finestra e all’arrivo dei carabinieri della stazione Roma Quirinale, hanno reagito in malo modo anche contro i militari. Questo è costato loro la denuncia, non solo per insolvenza fraudolenta e danneggiamento, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale.