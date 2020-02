Ostia Municipio o Comune? Dì la tua

«Ritengo che Ostia abbia dignità per diventare Comune, io sono autonomista sempre e comunque. Sono oltre 200mila abitanti, stiamo parlando di una delle prime città del Lazio. Se il Comune fosse presente sarebbe diverso...». Matteo Salvini, in visita alle case popolari di Ostia, rilancia il tema della possibile “secessione” del X Municipio di Roma, già sottoposto in passato a un referendum e bocciato dai cittadini. Sul progetto si registra un’inedita convergenza con Italia viva. Il consigliere regionale Enrico Cavallari, infatti, spiega che alla Pisana c’è già una proposta di legge in tal senso a sua firma. E voi che ne pensate: Ostia dovrebbe diventare un Comune autonomo o dovrebbe restare un Municipio della Capitale?